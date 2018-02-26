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Евгений Комаровский опубликовал в Instagram редкий снимок с внуками

Известный российский “теледоктор” часто публикует в Instagram медицинские советы для подписчиков, но предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Сейчас Евгений Комаровский порадовал их редким снимком с внуками и получил много лестных слов в свой адрес.

Он проводил время с семьей, а потому позировал перед камерой с малышами, сидящими на руках у врача. Поклонники сразу отметили, как дети похожи на своего дедушку, а также всем понравились их добрые и красивые глаза. Особое внимание было уделено самому младшему ребенку, на которого приятно смотреть.

Евгений Комаровский опубликовал в Instagram редкий снимок с внуками


Пользователи сетей даже не подозревали, что Евгений Комаровский имеет трех внуков, после чего назвали его самым богатым родственником. Перед этим врач немного подвергся критике со стороны фанатов из-за совета гулять на улице при любой погоде.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:56
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