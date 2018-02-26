Евгений Комаровский опубликовал в Instagram редкий снимок с внуками

Он проводил время с семьей, а потому позировал перед камерой с малышами, сидящими на руках у врача. Поклонники сразу отметили, как дети похожи на своего дедушку, а также всем понравились их добрые и красивые глаза. Особое внимание было уделено самому младшему ребенку, на которого приятно смотреть.Пользователи сетей даже не подозревали, что Евгений Комаровский имеет трех внуков, после чего назвали его самым богатым родственником. Перед этим врач немного подвергся критике со стороны фанатов из-за совета гулять на улице при любой погоде.