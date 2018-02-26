На международной конференции «Образ будущего и компетенции выпускника 2030» похвалили успехи московских школьников
Социально-экономическое положение семей московских школьников не влияет на их образовательные результаты. Такую информацию озвучил 21 февраля Андреас Шляйхер (лидер директората по образования Организации экономического сотрудничества и развития). Об этом написал портал «Учительская газета».
Как подчеркнул эксперт, в этом убеждают итоги исследования PISA, согласно которому дети из не самых благополучных семей демонстрировали очень высокие результаты. Это убеждает в том, что московская образовательная система крайне эффективна. Андреас Шляйхер также сообщил, что сейчас во всем мире обсуждают вопрос, как необходимо подходить к образованию школьников с учетом современного экономического развития. Считается, что обучающийся должен уметь воспроизводить полученные знания, а также применять их в новых ситуациях.
Высокой оценки столичную образовательную систему удостоил и аналитик Ричард Ли. По его мнению, впечатляющие наработки местных школ заслуживают ретрансляции на другие образовательные учреждения.
*Выступления экспертов прошли в рамках международной конференции «Образ будущего и компетенции выпускника 2030».
Как подчеркнул эксперт, в этом убеждают итоги исследования PISA, согласно которому дети из не самых благополучных семей демонстрировали очень высокие результаты. Это убеждает в том, что московская образовательная система крайне эффективна. Андреас Шляйхер также сообщил, что сейчас во всем мире обсуждают вопрос, как необходимо подходить к образованию школьников с учетом современного экономического развития. Считается, что обучающийся должен уметь воспроизводить полученные знания, а также применять их в новых ситуациях.
Высокой оценки столичную образовательную систему удостоил и аналитик Ричард Ли. По его мнению, впечатляющие наработки местных школ заслуживают ретрансляции на другие образовательные учреждения.
*Выступления экспертов прошли в рамках международной конференции «Образ будущего и компетенции выпускника 2030».
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:27