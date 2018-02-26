На MWC 2018 представлен смартфон Nokia 1 за 69 евро

Так Nokia 1 работает на базе процессора MediaTek MT6737M с четырьмя ядрами. Объем оперативной памяти составляет 1 Гб, а на встроенном носителе будет доступно 8 Гб свободного пространства. Основная камера предложит пользователю 5 Мп разрешения, а фронтальный модуль – 2 Мп. Что касается дисплея, то здесь установлена IPS-матрица с диагональю 4,5 дюйма и разрешением 854 на 490 точек. Все это запитает электричеством батарея с емкостью 2150 мАч.Дополнительно присутствует интерфейс для карты памяти на 128 Гб и вход microUSB.На территории России, Европы и других регионов смартфон с небольшим ценником появится в продаже уже в апреле текущего года.