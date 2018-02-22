Данные Cassini показали наличие огромных запасов нефти на спутнике Сатурна Титане

Солнечная изобилует космическими телами, которое планируют изучить ученые, дабы в недалеком будущем результаты могли показать наличие не только потенциально обитаемых планет, но также и объектов во Вселенной, представляющий интерес в плане добычи полезных ресурсов.Данные Cassini настолько объемны, что до сих пор изучаются учеными, которые не перестают удивляться сюрпризам, подготовленным уже мертвым зондом. Так, анализ последних данных показал наличие в океанах Титана огромные запасы углеводорода, превышающие земные в несколько тысяч раз. Подобный вывод был сделан после того, как ученых заинтересовала особенность озер луны Сатурна оставаться в жидком состоянии при очень низкой температуре. Исследователи предполагают наличие под поверхностью Титана еще большего количества нефти.