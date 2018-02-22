Данные Cassini показали наличие огромных запасов нефти на спутнике Сатурна Титане
Несмотря на свою гибель осенью 2017 года Cassini продолжает преподносить сюрпризы исследователям, изучающим огромные запасы данных, присланных зондом. Анализ очередной информации показал наличие на спутнике Сатурна Титане огромных залежей нефти.
Солнечная изобилует космическими телами, которое планируют изучить ученые, дабы в недалеком будущем результаты могли показать наличие не только потенциально обитаемых планет, но также и объектов во Вселенной, представляющий интерес в плане добычи полезных ресурсов.
Данные Cassini настолько объемны, что до сих пор изучаются учеными, которые не перестают удивляться сюрпризам, подготовленным уже мертвым зондом. Так, анализ последних данных показал наличие в океанах Титана огромные запасы углеводорода, превышающие земные в несколько тысяч раз. Подобный вывод был сделан после того, как ученых заинтересовала особенность озер луны Сатурна оставаться в жидком состоянии при очень низкой температуре. Исследователи предполагают наличие под поверхностью Титана еще большего количества нефти.
Солнечная изобилует космическими телами, которое планируют изучить ученые, дабы в недалеком будущем результаты могли показать наличие не только потенциально обитаемых планет, но также и объектов во Вселенной, представляющий интерес в плане добычи полезных ресурсов.
Данные Cassini настолько объемны, что до сих пор изучаются учеными, которые не перестают удивляться сюрпризам, подготовленным уже мертвым зондом. Так, анализ последних данных показал наличие в океанах Титана огромные запасы углеводорода, превышающие земные в несколько тысяч раз. Подобный вывод был сделан после того, как ученых заинтересовала особенность озер луны Сатурна оставаться в жидком состоянии при очень низкой температуре. Исследователи предполагают наличие под поверхностью Титана еще большего количества нефти.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 18:30