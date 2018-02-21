На Kickstarter собирают средства для нового вида велосипеда

Детали касательно велосипеда представили в рамках платформы Kickstarter. В свою очередь авторы проекта желают, чтобы велосипедная экосистема была оригинальной, а также имела больше экспериментов. Оригинальный мобиль назвали ModelT. В продажу модель поступит с полным руководством. Там будет написано, каким образом самостоятельно перестроить двигатель. Обладатель будет иметь возможность сделать его в итоге снегоочистителем, трактором, генератором.В приводе «criss cross» применяются стандартные детали для велосипедов. В действительности новинка представляет собой набор деталей. Покупатель при помощи разработанного онлайн-учебника может весь процесс сборки осуществить самостоятельно.