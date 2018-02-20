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SsangYong показал изображения нового концепта e-SIV

Представители компании SsangYong готовят к презентации концепт электрического кроссовера e-SIV. Новинка дебютирует на площадке Женевского автосалона.

SsangYong показал изображения нового концепта e-SIV


Концептуальная модель e-SIV для производителей является стратегическим концептом, демонстрирующим какими будут электрокары бренда спустя несколько лет. Габариты концепта составляют 4460/1870/1630 мм, а размер его колесной базы – 2675 мм.

Как стало известно, электрический кроссовер e-SIV оснащён электромотором производительностью 190 лошадиных сил. Электрокар способен развивать максимальную скорость 150 км/час. Полностью заряженного аккумулятора хватает для того, чтобы преодолеть путь продолжительностью 450 км. При использовании устройства быстрой зарядки подзарядить аккумулятор на 80 процентов можно за 50 минут.
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Добавил: Алина Вчера, 23:30
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