SsangYong показал изображения нового концепта e-SIV

Концептуальная модель e-SIV для производителей является стратегическим концептом, демонстрирующим какими будут электрокары бренда спустя несколько лет. Габариты концепта составляют 4460/1870/1630 мм, а размер его колесной базы – 2675 мм.Как стало известно, электрический кроссовер e-SIV оснащён электромотором производительностью 190 лошадиных сил. Электрокар способен развивать максимальную скорость 150 км/час. Полностью заряженного аккумулятора хватает для того, чтобы преодолеть путь продолжительностью 450 км. При использовании устройства быстрой зарядки подзарядить аккумулятор на 80 процентов можно за 50 минут.