Батарею на 4000 мАч получит смартфон Huawei P20 Plus

Официального представления гаджетов еще нет. Планируемое производство флагманских моделей, намечено компанией Huawei на период первого полугодия нынешнего года. Представят смартфоны P20 и P20 Plus весной, в Париже, на проведении специального мероприятия. Как предположили эксперты, новинкам предстоит порадовать покупателей, достаточно того, что гаджеты оборудованы мощными аккумуляторными батареями. Их емкостной ресурс превысит даже Samsung Galaxy S9. Конкретно смартфон R20, снабжен аккумулятором емкостью 3750 мАч, а в P20 Plus установили- 4000 мАч.Как информируют источники, дополнительно, в новые гаджеты встроена функция Always On Display, предназначенная для чтения доступной информации с экрана, даже когда девайс отключен. Можно будет увидеть время и дату, а так же прогноз погоды. Эксперты уверены, что данную функцию успешно реализуют с помощью использования производителем новых OLED-дисплеев.