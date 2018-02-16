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Compulab объявила сбор средств на производство безвентиляторного ПК Airtop2 Inferno

В скором времени компания Compulab намерена запустить кампанию по сбору средств на производство своего интересного игрового ПК под названием Airtop2 Inferno. Интересно, что по задумке разработчиков вентиляторы для охлаждения «железа» не предусмотрены.

Compulab объявила сбор средств на производство безвентиляторного ПК Airtop2 Inferno


Отмечается, что в аппаратной основе будет работать процессор Core i7-7700K, который создатели дополнят интегрированным видеочипом Intel HD Graphics 630. Процессор с четырьмя ядрами будет работать на частоте 4,2 – 4,5 ГГц. Помимо встроенной видеосистемы также должна появиться дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080.

Объем оперативной памяти может достигать отметки в 64 Гб, при этом здесь принимаются платы типа DDR4-2400. Что касается накопителей данных, то в системе имеется два разъема для твердотельных накопителей NVMe и четыре входа для жестких дисков. Также стоит выделить порты USB 3.1, USB 3.0 и два сетевых порта.

Деньги на производство новинки можно будет отправить с 24 февраля.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:10
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