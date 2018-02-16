Compulab объявила сбор средств на производство безвентиляторного ПК Airtop2 Inferno

Отмечается, что в аппаратной основе будет работать процессор Core i7-7700K, который создатели дополнят интегрированным видеочипом Intel HD Graphics 630. Процессор с четырьмя ядрами будет работать на частоте 4,2 – 4,5 ГГц. Помимо встроенной видеосистемы также должна появиться дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080.Объем оперативной памяти может достигать отметки в 64 Гб, при этом здесь принимаются платы типа DDR4-2400. Что касается накопителей данных, то в системе имеется два разъема для твердотельных накопителей NVMe и четыре входа для жестких дисков. Также стоит выделить порты USB 3.1, USB 3.0 и два сетевых порта.Деньги на производство новинки можно будет отправить с 24 февраля.