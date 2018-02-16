Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп снимков
В рамках мероприятия Mobile World Congress 2018, хорватская компания должна представить свой смартфон N7. Фишка устройства заключается в том, что его двойная камера с 16-Мп сенсорами сможет делать снимки с качеством в 80 Мп.
Подобная возможность появилась благодаря специальной опции передискретизации. При этом в качестве объективов представлены устройства Sony IMX298. Спереди у смартфона N7 будет работать 16-мегапиксельная фронтальная камера, а вместе с ней сенсор Face ID для снятия блокировки посредством сканирования лица.
В основе аппаратной архитектуры лежит процессор MediaTek MT6750 с восемью ядрами ARM Cortex-A53. К нему также прилагается GPU Mali-T860. Что касается объема памяти, то здесь речь идет о модификации 4/64 Гб.
В качестве дисплея будет представлена 5,7-дюймовая матрица с разрешением 1440 × 720 пикселей. Автономную работу устройства стане поддерживать батарея на 3300 мАч. Программной основой является система Android 8.0.
Цена такого девайса может быть на уровне 250 долларов.
Подобная возможность появилась благодаря специальной опции передискретизации. При этом в качестве объективов представлены устройства Sony IMX298. Спереди у смартфона N7 будет работать 16-мегапиксельная фронтальная камера, а вместе с ней сенсор Face ID для снятия блокировки посредством сканирования лица.
В основе аппаратной архитектуры лежит процессор MediaTek MT6750 с восемью ядрами ARM Cortex-A53. К нему также прилагается GPU Mali-T860. Что касается объема памяти, то здесь речь идет о модификации 4/64 Гб.
В качестве дисплея будет представлена 5,7-дюймовая матрица с разрешением 1440 × 720 пикселей. Автономную работу устройства стане поддерживать батарея на 3300 мАч. Программной основой является система Android 8.0.
Цена такого девайса может быть на уровне 250 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00