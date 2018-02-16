АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп снимков

В рамках мероприятия Mobile World Congress 2018, хорватская компания должна представить свой смартфон N7. Фишка устройства заключается в том, что его двойная камера с 16-Мп сенсорами сможет делать снимки с качеством в 80 Мп.

Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп снимков


Подобная возможность появилась благодаря специальной опции передискретизации. При этом в качестве объективов представлены устройства Sony IMX298. Спереди у смартфона N7 будет работать 16-мегапиксельная фронтальная камера, а вместе с ней сенсор Face ID для снятия блокировки посредством сканирования лица.

В основе аппаратной архитектуры лежит процессор MediaTek MT6750 с восемью ядрами ARM Cortex-A53. К нему также прилагается GPU Mali-T860. Что касается объема памяти, то здесь речь идет о модификации 4/64 Гб.

В качестве дисплея будет представлена 5,7-дюймовая матрица с разрешением 1440 × 720 пикселей. Автономную работу устройства стане поддерживать батарея на 3300 мАч. Программной основой является система Android 8.0.

Цена такого девайса может быть на уровне 250 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Популярные музыканты из Финляндии в восторге от
Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически
Любовь Толкалина в честь Дня рождения
Хейтеры уверены, что мужу Ксении Бородиной
Compulab объявила сбор средств на производство
Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп
В Женеве представятт электрокроссовер
ASUS расширила линейку своих видеокарт системой
На запотевшем стекле Ольга Бузова оставила
GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus
В 2018 году Qualcomm представит самый мощный
Opportunity отметит в субботу свой пятитысячный
«Дизайнерские влагалища» стали новым трендом
В США пиццерия попала в Книгу рекордов Гиннеса с
Моющие средства являются опасными для женщин
Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект
В Турции после бури на Черном море обнаружили
Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в
Ольга Серябкина рассказала пользователям о своих
Рассекречены характеристики внедорожника
Hyundai Creta в январе стал лидером на рынке
49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова
Сергей Кучеров не простил Юлии Ефременковой
Ученые: Искусственные волосы модифицируют полет
Саша Харитонова после «Дома-2» в будущем согласна
Астрономы планируют искать обитаемые планеты по
Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов
Продажи Aston Martin в РФ выросли в 3,6 раза
52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при
Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека
Просмотреть все новости