Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп снимков

Подобная возможность появилась благодаря специальной опции передискретизации. При этом в качестве объективов представлены устройства Sony IMX298. Спереди у смартфона N7 будет работать 16-мегапиксельная фронтальная камера, а вместе с ней сенсор Face ID для снятия блокировки посредством сканирования лица.В основе аппаратной архитектуры лежит процессор MediaTek MT6750 с восемью ядрами ARM Cortex-A53. К нему также прилагается GPU Mali-T860. Что касается объема памяти, то здесь речь идет о модификации 4/64 Гб.В качестве дисплея будет представлена 5,7-дюймовая матрица с разрешением 1440 × 720 пикселей. Автономную работу устройства стане поддерживать батарея на 3300 мАч. Программной основой является система Android 8.0.Цена такого девайса может быть на уровне 250 долларов.