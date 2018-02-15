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Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем влюбленных снимком в красном платье без белья

Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, приняла решение поздравить своих многочисленных подписчиков со светлым праздником – всемирным днём всех влюблённых. Поздравления знаменитость сопроводила эротичной публикацией, на которой запечатлена в красном платье и без нижнего белья.

Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем влюбленных снимком в красном платье без белья

Анастасия Квитко в своём микроблоге Instagram ко Дню святого Валентина обнародовала новую фотографию, чем порадовала своих многочисленных фолловеров. На снимке модель изображена сидя на роскошном светлом диване. Для данного фото звезда выбрала открытое вечернее красное платье в пол, которое хорошо подчеркивает её фигуру.

Особого шарма публикации придает тот факт, что модель сидит без белья. Фотография в течение десяти часов сумела собрать свыше 126 тысяч отметок «Мне нравится» и около двух тысяч комментариев. Поклонники отметили, что у Квитко не только пышная грудь и тонкая талия, но и привлекательные ноги.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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