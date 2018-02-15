Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем влюбленных снимком в красном платье без белья

Анастасия Квитко в своём микроблоге Instagram ко Дню святого Валентина обнародовала новую фотографию, чем порадовала своих многочисленных фолловеров. На снимке модель изображена сидя на роскошном светлом диване. Для данного фото звезда выбрала открытое вечернее красное платье в пол, которое хорошо подчеркивает её фигуру.Особого шарма публикации придает тот факт, что модель сидит без белья. Фотография в течение десяти часов сумела собрать свыше 126 тысяч отметок «Мне нравится» и около двух тысяч комментариев. Поклонники отметили, что у Квитко не только пышная грудь и тонкая талия, но и привлекательные ноги.