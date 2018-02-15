Андрей Черкасов: Участницам "Дома-2" с "тёмным" прошлым не стыдно за себя

"Жажда лёгких денег. Это религия 21 века - деньги! Всё ради них! Ведь послушайте, как они себя оправдывают: "А что?! Зато я заработала на квартиру и машин". А то, что через неё прошла сотня мужиков, это не важно", - поражается Андрей.

Ведущий скандальной телестройки опубликовал большой пост, в котором рассказал о наболевшем. По его словам, ему тоже не очень приятно, что порой в проекте оказываются представительницы прекрасной половины человечества с более чем постыдным прошлым. Тем не менее он призывает посмотреть правде в глаза и признать, что в этом "Дом-2" совершенно невиноват."Дом-2" не является спецслужбой, которая может получить любую информацию о любом участнике проекте, и если вдруг раскрываются щекотливые подробности о ком-либо, то это вопрос совершенно к другим.В данном ситуации нужно спросить у родителей, почему они воспитали так свою дочь, которая не имеет понятий о морали, этике, уважении к собственному телу и роду. Для них это является совершенно нормальным, им не стыдно, поэтому не чураются идти на подобные телешоу, где об их "подвигах" с большей долей вероятности узнает вся страна.