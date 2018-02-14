Болельщиков из РФ, размахивающих «флагом с Лениным», выдворили со стадиона

Россиянам, пришедшим во вторник поболеть за своих соотечественников на спринтерских лыжных состязаниях, насладиться спортивной борьбой не удалось. А всё из-за огромного красного знамени, на котором был изображён Владимир Ленин. Как только фанаты российской сборной развернули алое знамя с портретом вождя мирового пролетариата, к болельщикам подошли работники стадиона и попросили отдать «флаг с Лениным». Россияне отказались это сделать, тогда всю группу выдворили со стадиона. «Так вот русских на Олимпиаде зажимают», - написал в соцсети пострадавший фанат. Работники стадиона и волонтёры объяснили запрет на «коммунистическую символику» на Олимпиаде 2018 существующим напряжением в отношениях между капиталистической Южной Кореей и коммунистической КНДР.Впоследствии один из изгнанных граждан РФ сумел вернуться на спортивную арену (правда, уже без алого стяга) и смог досмотреть спринтерскую гонку, как среди мужчин, так и среди женщин. Кстати, в обеих дисциплинах лыжники из России сумели завоевать «бронзу» (третьими пришли к финишу Юлия Белорукова и Александр Большунов).