Фанаты испуганы, что Ольга Бузова уйдёт со сцены

Снимок она так и подписала:Надо отметить, что после такой публикации фанаты певицы и ведущей «Дома-2» были не на шутку обеспокоены. Многие подумали, что Бузова уходит со сцены.Сама Ольга так и не ответила на вопрос, поэтому, эта информация очень заинтриговала всех. Разумеется, многочисленные поклонники таланта знаменитости встревожены и даже напуганы.Кто-то уже подумал, что девушка нашла свою любовь и с головой окунется в новую семейную жизнь, забыв про сцену. Правда, все помнят, как Бузова не раз говорила, что сегодня работа находится на первом месте в ее жизни. Именно этот факт успокаивает адекватных поклонников Оли и даёт надеяться, что девушка продолжит радовать свою аудиторию творчеством.