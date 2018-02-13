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Фанаты испуганы, что Ольга Бузова уйдёт со сцены

У себя в Инстаграме звезда Ольга Бузова сегодня опубликовала пост, где предстала счастливой и улыбающейся.

Снимок она так и подписала: «Я счастлива».

Фанаты испуганы, что Ольга Бузова уйдёт со сцены

Надо отметить, что после такой публикации фанаты певицы и ведущей «Дома-2» были не на шутку обеспокоены. Многие подумали, что Бузова уходит со сцены.

Сама Ольга так и не ответила на вопрос, поэтому, эта информация очень заинтриговала всех. Разумеется, многочисленные поклонники таланта знаменитости встревожены и даже напуганы.

Кто-то уже подумал, что девушка нашла свою любовь и с головой окунется в новую семейную жизнь, забыв про сцену. Правда, все помнят, как Бузова не раз говорила, что сегодня работа находится на первом месте в ее жизни. Именно этот факт успокаивает адекватных поклонников Оли и даёт надеяться, что девушка продолжит радовать свою аудиторию творчеством.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 18:29
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