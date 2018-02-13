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Алексей Воробьев решил пофилософствовать о жизни и поворотах судьбы в Instagram

Певец кроме своей красоты и таланта обладает отличным чувством юмора, а также является желанным женихом для многих девушек. Однако Алексей Воробьев не спешит связывать себя брачными узами и решил пофилософствовать о жизни и поворотах судьбы в Instagram.

Он отметил, что все глупости, сделанные раньше, всегда вспоминает с улыбкой, а также делает выводы, как они иногда могут кардинально изменить жизнь. Знакомая истина нашла отклики в сердцах подписчиков, хотя не обошлось без иронических комментариев в адрес Алексея Воробьева.

Алексей Воробьев решил пофилософствовать о жизни и поворотах судьбы в Instagram


Большинство пользователей сетей поблагодарили звезду за искренность, потому что сами замечали, как время меняет краски старых ошибок. Некоторые лица назвали артиста слишком молодым для роли учителя, но сам он давно не реагирует на критику и продолжает интриговать поклонников необычными сюжетами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:50
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