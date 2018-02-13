Алексей Воробьев решил пофилософствовать о жизни и поворотах судьбы в Instagram

Он отметил, что все глупости, сделанные раньше, всегда вспоминает с улыбкой, а также делает выводы, как они иногда могут кардинально изменить жизнь. Знакомая истина нашла отклики в сердцах подписчиков, хотя не обошлось без иронических комментариев в адрес Алексея Воробьева.Большинство пользователей сетей поблагодарили звезду за искренность, потому что сами замечали, как время меняет краски старых ошибок. Некоторые лица назвали артиста слишком молодым для роли учителя, но сам он давно не реагирует на критику и продолжает интриговать поклонников необычными сюжетами.