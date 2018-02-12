В будущей версии Android появится "монобровь"

По мнению представителей компании, в текущем году большинство смартфонов выйдут с данным элементом экрана. Вследствие этого они заранее решили подготовить операционную систему. В свою очередь вырез "съест" часть экрана, позволяя сохранить безрамочный дисплей, а также внедрить в смартфон сложную систему камер, эффективный биометрический сенсор. Стоит напомнить, что "монобровь" первый раз появилась в современных аппаратах версии iPhone X, а также Essential Phone. Релиз операционки Android P запланирован на май месяц в рамках конференции Google I/O.В действительности создатели Android-аппаратов являются заинтересованными в выпуске гаджетов с такого рода конструкцией дисплея. Раньше отмечалось, что смартфон с "монобровью" планируют выпустить следующие вендоры: Vivo, Huawei, Samsung, Xiaomi.