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Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения своих хейтеров

Участник "Дома-2" Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения своих хейтеров в Instagram, перечислив в своём новом посте все их претензии к нему.

В частности, недоброжелательные фолловеры писали негативные комментарии, связанные не только с Сергеем, но и со всеми остальными качками в целом, которые, как утверждают сердитые пользователи, портят свой организм разными препаратами.

Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения своих хейтеров

При этом участник проекта ТНТ отвечать на вопросы противников накаченных тел не стал, пожелав лишь удачного дня этим людям.

"Как же это дико, стероиды, перекаченные, да мне такие не нравятся, проблемы с потенцией, печень отвалилась, качки неповоротливые, перебор. Я вас услышал, хорошего дня", - ответил Кучеров.

Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения своих хейтеров

Кроме того, Сергей опубликовал свой снимок из спортзала, и фанаты сразу же раскритиковали парня за слова о том, что в данный момент он находится в плохой форме. Поклонники уверены, что телезвезда в отличной форме.

Кучеров, напомним, продолжает строить любовь с Юлией Ефременковой. Ссоры по-прежнему дают о себе знать в их альянсе, но атлет уверяет, что с каждым годом становится мудрее. По его словам, у него больше нет желания ругаться с возлюбленной или поднимать на неё руку.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:45
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