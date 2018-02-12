В зимнем велопараде в Москве приняли участие более двух тысяч человек

Маршрут велосипедистов пролегал по центральным набережным столицы между Лужниками и Кремлем. Участники велопарада проехались в обеих направлениях, преодолев в общей сложности 14 километров.Поучаствовать в ежегодном мероприятии изъявили желание не только жители столицы вместе с любителями велосипедного спорта из других российских регионов, но также и гости из 25 стран, в том числе Норвегии, Швеции, Финляндии и даже Чили.В прошлом году, заметим, зимний велопарад состоялся при температуре -28 градусов, в котором участвовали пятьсот человек.