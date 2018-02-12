АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

В зимнем велопараде в Москве приняли участие более двух тысяч человек

11 февраля в Москве состоялся Третий зимний велопарад, участие в котором приняли больше, чем две тысячи человек.

В зимнем велопараде в Москве приняли участие более двух тысяч человек


Маршрут велосипедистов пролегал по центральным набережным столицы между Лужниками и Кремлем. Участники велопарада проехались в обеих направлениях, преодолев в общей сложности 14 километров.

Поучаствовать в ежегодном мероприятии изъявили желание не только жители столицы вместе с любителями велосипедного спорта из других российских регионов, но также и гости из 25 стран, в том числе Норвегии, Швеции, Финляндии и даже Чили.

В прошлом году, заметим, зимний велопарад состоялся при температуре -28 градусов, в котором участвовали пятьсот человек.
dzen / Общество / Спорт / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 12:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Иванова ждет второго ребенка
Анонсированы наиболее бюджетные иномарки в
Ученый NASA приговорен в Турции к 7,5 годам
Ученые: Овощи и салаты являются опасными для
Корейские концерны вложат $73 млрд в производство
Николай Сванидзе о выборах-2018: «Приди и прояви
Ученые: Люди бояться пауков из-за защитного
Американская фигуристка Эшли Вагнер
Учёные: Дружба между собаками и людьми
Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения
Салон хэтчбека KIA Ceed нового поколения
Филипп Киркоров посвятил свою новую композицию
В Италии мужчина хранил в своём сарае 40 млн
СМИ: «Почте России» разрешили увеличить тарифы на
Ани Лорак задумывается о том, чтобы подарить
Дима Билан обратился к родственникам погибших при
Эксперты положительно оценили предложение
Средняя цена нового авто в России в 2017 году
Притормаживать и разделять: Эксперт раскрыл
Виктория Бэкхем слишком исхудала, что помещается
Автомобиль протаранил ограждение на набережной в
Анна Семенович восхитила поклонников образом
В Лондоне закрылся аэропорт из-за бомбы времён
Юлия Началова попала в неприятную ситуацию и
Сергей Лазарев рассказал поклонникам о своем
Родченков объяснил изменение внешности во время
Анна Чиповская поразила фанатов образом милой
Загрязнение воздуха толкает человечество на
В сети появились фотографии интерьера
Жительница Мекки втайне от семьи выкладывала в
Просмотреть все новости