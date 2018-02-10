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Умер актер из «Карточного домика»

Умер актер из сериала «Карточный домик».
Умер актер из «Карточного домика»

Звезда американского актера Рега Э. Кэти, снявшегося в популярном сериале «Карточный домик», умер после долгой и тяжелой болезни.

Артисту было 60 лет, последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.Компания, выпускающая на телевидении сериал, высказала глубокое сожаление и поддержку родным и близким актера.

Продюсер Дэвид Саймон опубликовал на странице своего профиля в соцсети Twitter заметку в память о друге, он назвал безвременно ушедшую звезду «восхитительным человеком».

Карьера Рега Э. Кэти началась еще в 80-х годах, он сыграл в таких рейтинговых фильмах, как «Семь», «Маска», блистал на телесцене многих известных сериалов. За роль Фредди Хейса в телесериале «Карточный домик» Кэти был премиирован «Золотым глобусом».

В «Карточном домике» обыгрывается тема политических интриг и преступлений ради достижения власти.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Сегодня, 13:40
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