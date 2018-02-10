Умер актер из «Карточного домика»

Звезда американского актера Рега Э. Кэти, снявшегося в популярном сериале «Карточный домик», умер после долгой и тяжелой болезни.Артисту было 60 лет, последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.Компания, выпускающая на телевидении сериал, высказала глубокое сожаление и поддержку родным и близким актера.Продюсер Дэвид Саймон опубликовал на странице своего профиля в соцсети Twitter заметку в память о друге, он назвал безвременно ушедшую звезду «восхитительным человеком».Карьера Рега Э. Кэти началась еще в 80-х годах, он сыграл в таких рейтинговых фильмах, как «Семь», «Маска», блистал на телесцене многих известных сериалов. За роль Фредди Хейса в телесериале «Карточный домик» Кэти был премиирован «Золотым глобусом».В «Карточном домике» обыгрывается тема политических интриг и преступлений ради достижения власти.