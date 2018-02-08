Анна Хилькевич не рекомендует пользоваться уколами красоты, которые ей чуть не навредили

По словам знаменитости, ботокс она начала вкалывать себе с 25 лет, сначала немного и постепенно начала увеличивать объемы препарата. На такие процедуры киноактриса решилась, чтобы избавиться от морщин на лице.В результате этих уколов у девушки начались осложнения и ее лицо перекосило, но после того как отек немного спал итоги оказались не на столько благоприятными как хотелось бы. Когда Хилькевич улыбалась, то ее взгляд был совершенно не дружелюбный.Анна вынуждена была обратиться к хирургу, который посоветовал ей применять кое-какие процедуры и специальные препараты. Эти лекарства зачастую выписывают людям, у которых присутствует паралич мышц.Девушка не останавливалась и решила еще поэкспериментировать и ей снова вкололи вещество, чтобы улучшить ее красоту. Но немного погодя на месте уколов у киноактрисы появились прыщи. А причина была в том, что артиста получила дозу средства, которая предназначена для женщин старше 45 лет. Именно поэтому Анна Хилькевич не рекомендует пользоваться уколами красоты.