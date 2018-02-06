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Украинский политик констатировал превращение страны в «сельский туалет»
Украинский политик и бизнесмен констатировал превращение страны в «сельский туалет».
Украинский политик констатировал превращение страны в «сельский туалет»

Украинский олигарх и экс-чиновник в эфире одного из национальных телеканалов сделал вызывающее заявление. По мнению бывшего министра транспорта и связи Украина стала похожей на, с его слов, «сельский туалет».

Политик и бизнесмен посетовал на то, что Украина лишилась огромной доли рынка и статуса узла между странами Европы и постсоветскими странами. Червоненко считает, что Украина отдала роль интегрирующей страны Польше и прибалтийским республикам.

То положение, в котором сейчас оказалась Украина, Червоненко охарактеризовал закрытым сельским туалетом Европы.

Напомним, сейчас наблюдается открытый конфликт между интересами Украины и Польши, вызванный спорными вопросами трактования общей истории и подхода к языковой и культурной политике. Виновной в названых проблемах Червоненко считает украинских политиков.
Политика / Главные новости
Добавил: tidings Вчера, 22:48
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