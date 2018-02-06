Авто проекта "Кортеж" отправятся на Восток

Ежегодный объем выпуска сначала достигнет 300 автомобилей. После 2020 года объем составит 1 000 машин. По всей видимости авто выпустят под брендом Aurus. Начальная цена модели составит 6-7 млн руб. Клиенты могут приобрести авто в любой версии. В Азии авто составит конкуренцию Bentley и Rolls-Royce. С данными люксовыми брендами соперничать российскому производителю будет очень трудно.Ещё до наступления кризиса, считали что расценки на эксклюзивные авто из «Кортежа» должна составит 10-20 миллионов рублей. В реальности отечественные лимузины могут стать на Востоке популярными. Проект «Кортеж» стартовал более пяти лет назад. За этот период финансирование из бюджета составило более 12 млрд рублей.