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Авто проекта "Кортеж" отправятся на Восток
Транспортные средства «Кортеж» станут экспортировать на Восток (ОАЭ и Китай). Первыми машинами проекта, которые должны выйти в 2019 году, будут седан и лимузин. Уже в будущем планируют запуск современного внедорожника и минивэна.

Авто проекта "Кортеж" отправятся на Восток

Ежегодный объем выпуска сначала достигнет 300 автомобилей. После 2020 года объем составит 1 000 машин. По всей видимости авто выпустят под брендом Aurus. Начальная цена модели составит 6-7 млн руб. Клиенты могут приобрести авто в любой версии. В Азии авто составит конкуренцию Bentley и Rolls-Royce. С данными люксовыми брендами соперничать российскому производителю будет очень трудно.

Ещё до наступления кризиса, считали что расценки на эксклюзивные авто из «Кортежа» должна составит 10-20 миллионов рублей. В реальности отечественные лимузины могут стать на Востоке популярными. Проект «Кортеж» стартовал более пяти лет назад. За этот период финансирование из бюджета составило более 12 млрд рублей.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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