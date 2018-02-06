Авто проекта "Кортеж" отправятся на Восток
Транспортные средства «Кортеж» станут экспортировать на Восток (ОАЭ и Китай). Первыми машинами проекта, которые должны выйти в 2019 году, будут седан и лимузин. Уже в будущем планируют запуск современного внедорожника и минивэна.
Ежегодный объем выпуска сначала достигнет 300 автомобилей. После 2020 года объем составит 1 000 машин. По всей видимости авто выпустят под брендом Aurus. Начальная цена модели составит 6-7 млн руб. Клиенты могут приобрести авто в любой версии. В Азии авто составит конкуренцию Bentley и Rolls-Royce. С данными люксовыми брендами соперничать российскому производителю будет очень трудно.
Ещё до наступления кризиса, считали что расценки на эксклюзивные авто из «Кортежа» должна составит 10-20 миллионов рублей. В реальности отечественные лимузины могут стать на Востоке популярными. Проект «Кортеж» стартовал более пяти лет назад. За этот период финансирование из бюджета составило более 12 млрд рублей.
Ежегодный объем выпуска сначала достигнет 300 автомобилей. После 2020 года объем составит 1 000 машин. По всей видимости авто выпустят под брендом Aurus. Начальная цена модели составит 6-7 млн руб. Клиенты могут приобрести авто в любой версии. В Азии авто составит конкуренцию Bentley и Rolls-Royce. С данными люксовыми брендами соперничать российскому производителю будет очень трудно.
Ещё до наступления кризиса, считали что расценки на эксклюзивные авто из «Кортежа» должна составит 10-20 миллионов рублей. В реальности отечественные лимузины могут стать на Востоке популярными. Проект «Кортеж» стартовал более пяти лет назад. За этот период финансирование из бюджета составило более 12 млрд рублей.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:00