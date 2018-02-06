Кросс-хэтчбек Lada Xray с расширенным списком опций стал доступен россиянам

В частности, в феврале стартовала в продаже «топовая» модификация Lada Xray Luxe с опциональным пактом Prestige, а также у дилеров появилась модификация Exclusive. Обе комплектации оснащены круиз-контролем с функцией ограничения скорости, теперь кнопка управления круиз-контролем находится на многофункциональном рулевом колесе.Кросс-хэтчбек Lada Xray 2018 модельного года во всех вариантах исполнения имеет пластиковую накладку на пороге багажного отделения. У комплектации Luxe в салоне появился центральный плафон освещения для задних пассажиров, а при открытии передних дверей тоже будет срабатывать подсветка.Отмечается, что Lada Xray предлагается россиянам в одиннадцать вариантах исполнения стоимость автомобиля варьируется от 614 900 до 845 900 рублей.