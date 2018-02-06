АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Кросс-хэтчбек Lada Xray с расширенным списком опций стал доступен россиянам
У российских дилеров в продаже появились первые кросс-хэтчбеки Lada Xray 2018 года. Новые автомобили получили расширенный список дополнительного оборудования.

Кросс-хэтчбек Lada Xray с расширенным списком опций стал доступен россиянам


В частности, в феврале стартовала в продаже «топовая» модификация Lada Xray Luxe с опциональным пактом Prestige, а также у дилеров появилась модификация Exclusive. Обе комплектации оснащены круиз-контролем с функцией ограничения скорости, теперь кнопка управления круиз-контролем находится на многофункциональном рулевом колесе.

Кросс-хэтчбек Lada Xray 2018 модельного года во всех вариантах исполнения имеет пластиковую накладку на пороге багажного отделения. У комплектации Luxe в салоне появился центральный плафон освещения для задних пассажиров, а при открытии передних дверей тоже будет срабатывать подсветка.

Отмечается, что Lada Xray предлагается россиянам в одиннадцать вариантах исполнения стоимость автомобиля варьируется от 614 900 до 845 900 рублей.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиянка полетит на Марс в один конец
Москва: Впервые за 3 года подорожала стоимость
На Ленинградской АЭС-2 заработала реакторная
Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса
Ученые: Ибупрофен негативно влияет на продолжение
Rolls-Royce начнет производить «умные»
Просмотреть все новости