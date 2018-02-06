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Тимур Батрутдинов неожиданно начал троллить Ольгу Бузову, снимая обидные пародии на неё
Интернет-пользователи недоумевают, почему Тимур Батрутдинов вдруг начал издеваться над Ольгой Бузовой, выкладывая в Instagram пародии на неё.

Как известно, резидент популярного телешоу Comedy Club и ведущая проекта "Дом-2" вместе отдыхали в Таиланде, выкладывая в Сеть множество совместных фото и видео, в которых постоянно говорили, что их встреча произошла совершенно случайно. То же самое молодые люди сделали уже в Москве, когда их заметили в одном из кафе.

Тимур Батрутдинов неожиданно начал троллить Ольгу Бузову, снимая обидные пародии на неё

Фолловеры уже вовсю говорят, что между Ольгой и Тимур романтические отношения, но недавний поступок шоумена заставил в этом сильно призадуматься.

В своём микроблоге он выложил короткое видео, в котором спародировал и обсмеял Ольгу Бузову, разыграв сценку "совершенно случайной" встречи с Гариком Харламовым в машине.

После этого многие поняли, что Батрутдинов не относится серьёзно к роману с Бузовой, иначе не стал бы с ней поступать таким образом. Впрочем, Ольга не раз признавалась, что обожает пародии на себя и относится к ним очень позитивно. Однако неизвестно, как 32-летняя знаменитость отреагирует на пародию в исполнении мужчины, которого считают чуть ли не её женихом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:05
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