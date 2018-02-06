В Англии родился ягненок с пятью копытами
В Британии родился ягненок, у которого имелось пять копыт. Необычное животное родилось в графстве Дарем. Ягненка назвали Хоупом (Надежда).
Из материалов местных СМИ следует, что ягненок должен был в итоге стать пищей для людей, однако все сложилось иначе. Хозяевами фермы было принято решение дать животному шанс пожить. Хоуп на своих 5-ти копытах хорошо передвигается. Зверьку также не мешает неразвитая 6-ая конечность, у которой отсутствует копыто. Осмотревшие ягненка врачи заметили, что животному не нужно делать медицинские операции вследствие лишних ног.
Ягнёнок в семействе фермеров проживает на правах питомца, имея отдельное жилище. По словам владельцев хозяйства, они успели полюбить данную необычную овцу. Они кормят животное из специальной бутылочки для молока. В Индонезии раньше случилось рождение теленка без двух лап. Через некоторое время животное научилось, как человек передвигаться на двух оставшихся лапах.
Из материалов местных СМИ следует, что ягненок должен был в итоге стать пищей для людей, однако все сложилось иначе. Хозяевами фермы было принято решение дать животному шанс пожить. Хоуп на своих 5-ти копытах хорошо передвигается. Зверьку также не мешает неразвитая 6-ая конечность, у которой отсутствует копыто. Осмотревшие ягненка врачи заметили, что животному не нужно делать медицинские операции вследствие лишних ног.
Ягнёнок в семействе фермеров проживает на правах питомца, имея отдельное жилище. По словам владельцев хозяйства, они успели полюбить данную необычную овцу. Они кормят животное из специальной бутылочки для молока. В Индонезии раньше случилось рождение теленка без двух лап. Через некоторое время животное научилось, как человек передвигаться на двух оставшихся лапах.