В Британии из-за сериала заинтересовались россиянами, проживающими в стране

Руководитель МВД Великобритании отметил, что живущие здесь россияне, имеющие больше 70 000 долларов активов, будут объясняться с властями насчет источника таких доходов. Кроме этого Белл Уоллес заявил, что сериал «Макмафия» ушел недалеко от правды: картина рассказывает о том, как наследник русского мафиози переселился в Великобританию, чтобы жить далеко от преступности.По оценке некоторых специалистов, в Британи каждый год отмывают около 127 миллиардов долларов.