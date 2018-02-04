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В Британии из-за сериала заинтересовались россиянами, проживающими в стране
Руководство Британии заинтересовали денежные средства богатых россиян, проживающих на территории туманного Альбиона.
В Британии из-за сериала заинтересовались россиянами, проживающими в стране


Руководитель МВД Великобритании отметил, что живущие здесь россияне, имеющие больше 70 000 долларов активов, будут объясняться с властями насчет источника таких доходов. Кроме этого Белл Уоллес заявил, что сериал «Макмафия» ушел недалеко от правды: картина рассказывает о том, как наследник русского мафиози переселился в Великобританию, чтобы жить далеко от преступности.

По оценке некоторых специалистов, в Британи каждый год отмывают около 127 миллиардов долларов.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:30
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