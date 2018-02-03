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В Британии родится ребенок сразу от трех родителей
Уже в этом году в одной из клиник Британии родится малыш, у которого будут две мамы и один папа.
В Британии родится ребенок сразу от трех родителей


Докторам клиники на северо-востоке страны дали добро на создание ребенка из ДНК троих родителей, причем сразу на две аналогичных процедуры. Пошли на подобный шаг потому, что надеются, что дефектные гены не передадутся малышу от матери. Специалисты объяснили, что у будущих матерей определили редкую генетическую болезнь.

Никаких данных о будущих родителях нет, в том числе неизвестно, была ли уже проведена процедура или только предстоит ее сделать. Хотя ожидается появление такого ребенка уже в этом году.
Британские врачи такую процедуру проводят в первый раз, а вот в Мексике и Украине дети трех родителей уже рождены. Способ зачатия детей из трех ДНК разработали специально, чтобы предотвратить рождение с неизлечимыми заболеваниями, передающимися по наследству.
Общество / Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:50
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