В Хорватии зафиксировали большой НЛО в форме бычьих рогов
В Хорватии в границах национального парка Пакленица местные жители зафиксировали на видеокамеру большой НЛО в форме бычьих рогов. Корабль пришельцев очевидцы заметили на берегу Адриатичекого моря в районе деревни Задара.
По словам свидетелей, корабль пришельцев можно было наблюдать почти десять минут. Уфологи уверяют, что НЛО в форме бычьих рогов, позволяет пришельцам пристыковать объект к главному кораблю, который специалисты в области изучения внеземных цивилизаций пытаются запечатлеть уже более десяти лет.
Если верить некоторым источникам, пришельцы не просто так появились близ Адриатического моря. Вскоре после визита, уверены уфологи, внеземные гости создадут там свою базу.
По словам свидетелей, корабль пришельцев можно было наблюдать почти десять минут. Уфологи уверяют, что НЛО в форме бычьих рогов, позволяет пришельцам пристыковать объект к главному кораблю, который специалисты в области изучения внеземных цивилизаций пытаются запечатлеть уже более десяти лет.
Если верить некоторым источникам, пришельцы не просто так появились близ Адриатического моря. Вскоре после визита, уверены уфологи, внеземные гости создадут там свою базу.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:50