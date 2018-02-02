В Хорватии зафиксировали большой НЛО в форме бычьих рогов

По словам свидетелей, корабль пришельцев можно было наблюдать почти десять минут. Уфологи уверяют, что НЛО в форме бычьих рогов, позволяет пришельцам пристыковать объект к главному кораблю, который специалисты в области изучения внеземных цивилизаций пытаются запечатлеть уже более десяти лет.Если верить некоторым источникам, пришельцы не просто так появились близ Адриатического моря. Вскоре после визита, уверены уфологи, внеземные гости создадут там свою базу.