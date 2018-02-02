Япония разрабатывает грузовое судно с солнечными парусами

Поначалу предприятие планирует устанавливать паруса на грузовых суднах. Их будут подключать к бортовым хранилищам энергии. Основная цель, которую преследует компания, - понизить затраты на перевозки груза.Весь этот год команда специалистов и экспертов будет тестировать систему и проводить различные расчеты для проверки экономической целесообразности технологии. Благодаря экспериментам планируется рассчитать, сколько энергии можно получить с определенного числа панелей. Позже свой проект компания протестирует уже на настоящем корабле. Кроме того, что такие паруса экономически выгодные, они еще сделают грузовые судна экологичными, ведь считается, что прибережные и океанские корабли выбрасывают огромное количество CO2.