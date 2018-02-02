АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018

Япония разрабатывает грузовое судно с солнечными парусами
Новый японский проект Eco Marine заключается в том, чтобы оснастить грузовые судна парусами с солнечными панелями. Это позволит кораблям пользоваться одновременно солнечной и ветряной энергией.

Япония разрабатывает грузовое судно с солнечными парусами


Поначалу предприятие планирует устанавливать паруса на грузовых суднах. Их будут подключать к бортовым хранилищам энергии. Основная цель, которую преследует компания, - понизить затраты на перевозки груза.

Весь этот год команда специалистов и экспертов будет тестировать систему и проводить различные расчеты для проверки экономической целесообразности технологии. Благодаря экспериментам планируется рассчитать, сколько энергии можно получить с определенного числа панелей. Позже свой проект компания протестирует уже на настоящем корабле. Кроме того, что такие паруса экономически выгодные, они еще сделают грузовые судна экологичными, ведь считается, что прибережные и океанские корабли выбрасывают огромное количество CO2.
В мире / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Семенович увлеклась психологией
Автолюбитель из Брянска рассказал про создание
Светлане Ходченковой не хватает знаков внимания
Российские учёные будут искать инопланетян в
Британский министр разработал мобильное
Роман Курцын взял себе бездомного щенка
Просмотреть все новости