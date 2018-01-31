Компания Apple собирается уменьшить в два раза производство IРhone X

Ориентируясь на данные, которые опубликовали в западных средствах массовой информации, становится понятным касательно причины уменьшения количества выпускаемых смартфонов. Дело в данном случае заключается в том, что товар стал непопулярен среди потенциальных пользователей. На самом деле, эта модель телефона «яблочной» компании среди любителей смартфонов абсолютно не пользуется спросом.Имеется информация, что из прошлых выпусков, которые в общей сложности составляют сорок миллионов гаджетов, в будущем квартале на свет должны появиться двадцать миллионов новых современных устройств американской «яблочной» компании.