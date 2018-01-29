ЕМИСС: Масло будет дорожать - Россия импортировала «масляную инфляцию»

За прошедший год сливочное масло подорожало на 10%, почти до 540 рублей за килограмм - цена растет, несмотря на увеличение внутреннего производства. Чиновники поясняют это ростом цен на мировом рынке. Тем более этот процесс ускоряется, потому что в страну идут поставки из-за рубежа. Потому, по словам специалистов отрасли, возникла и «масляная инфляция». Минсельхозе пытается бороться с этим ростом, субсидируя строительство ферм.Статистическая служба ЕМИСС, опубликовала данные, которые свидетельствуют, что цена опережает инфляцию на 7%. При этом произведено почти 250 тыс. тонн в 2017 году. Результаты за прошлый год пока не называют, предварительно считая, что рост составил не менее 10 тыс. тонн. В странах ЕС цена установилась в $8 тыс. за тонну, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. Причина этого - возросшие объемы закупок этой продукции Китаем. Однако вырос импорт пальмового масла в Россию, на этот раз более чем на 5%. Это ниже, чем в предыдущие годы: в 2015 году рост поставок "пальмы" составил 26%, в 2016 году - 8%.