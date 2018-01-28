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Актер Ярослав Бойко рассказал в Instagram об отношениях с коллегой Марией Порошиной
Актер Ярослав Бойко в Instagram рассказал о том, какие отношения его связывают с коллегой Марией Порошиной.

Актер Ярослав Бойко рассказал в Instagram об отношениях с коллегой Марией Порошиной


Российский актер Ярослав Бойко в своем аккаунте Instagram опубликовал совместное фото с Марией Порошиной и рассказал о том, какие отношениях их связывают на протяжении долгих лет.

Ярослав признался, что знаком с Машей уже 27 лет – сначала они учились вместе в школе-студии МХАТ. Потом Маша ушла в «Щуку», которую благополучно закончила.

Пути Бойко и Порошиной вновь пересеклись в 2003 году, когда они стали сниматься в телесериале «Всегда говори всегда».

Ярослав поделился, что с тех пор они крепко дружат семьями, часто собираются вместе, стараются выезжать куда-то. Муж Маши Илья стал очень хорошим другом для Бойко.

«Скажу вам по секрету, что очень везет тому, у кого такие партнерши» - добавил актер под фото.

Подписчики Ярослава в комментариях назвали пару «любимым актерским тандемом», а сериал, в котором они снималась долгие годы «Всегда говори всегда» - крутым шедевром.

Актер Ярослав Бойко рассказал в Instagram об отношениях с коллегой Марией Порошиной


Некоторые фолловеры под постом признаются в том, что длительное время на самом деле считали пару супругами.

Поклонники Бойко и Порошиной признают актеров очень талантливыми и обожают работы с их участием.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 20:09
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