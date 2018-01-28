Актер Ярослав Бойко рассказал в Instagram об отношениях с коллегой Марией Порошиной

Российский актер Ярослав Бойко в своем аккаунте Instagram опубликовал совместное фото с Марией Порошиной и рассказал о том, какие отношениях их связывают на протяжении долгих лет.Ярослав признался, что знаком с Машей уже 27 лет – сначала они учились вместе в школе-студии МХАТ. Потом Маша ушла в «Щуку», которую благополучно закончила.Пути Бойко и Порошиной вновь пересеклись в 2003 году, когда они стали сниматься в телесериале «Всегда говори всегда».Ярослав поделился, что с тех пор они крепко дружат семьями, часто собираются вместе, стараются выезжать куда-то. Муж Маши Илья стал очень хорошим другом для Бойко.«Скажу вам по секрету, что очень везет тому, у кого такие партнерши» - добавил актер под фото.Подписчики Ярослава в комментариях назвали пару «любимым актерским тандемом», а сериал, в котором они снималась долгие годы «Всегда говори всегда» - крутым шедевром.Некоторые фолловеры под постом признаются в том, что длительное время на самом деле считали пару супругами.Поклонники Бойко и Порошиной признают актеров очень талантливыми и обожают работы с их участием.