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Российского гражданина завтрашнего дня описали социологи
Социологи провели исследование и дали полное описание граждан России завтрашнего дня.

Российского гражданина завтрашнего дня описали социологи


Социологи провели исследования поколения миллениалов - людей, родившихся в период с 1982 по 2000 год. Оказалось, что нынешняя молодежь кардинально отличается от предыдущего поколения.

Первое отличие – миллениалы употребляют гораздо меньше алкоголя, у них наблюдается радикальное падение интереса к спиртным напиткам. То же самое касается и сигарет. Новое поколение больше внимания уделяет спорту, и вообще следит за здоровьем.

Открытием стал тот факт, что миллениалы намного больше читают, посещают больше культурных и образовательных мероприятий.

Однако у них есть и свои недостатки - они совершенно не стремятся взрослеть, устраиваться на работу, заводить семью. Миллениалы много времени проводят в интернете и среди них наблюдается падение религиозных ценностей, которые им стали заменять материально-эгоистические воззрения.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:10
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