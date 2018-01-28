Российского гражданина завтрашнего дня описали социологи

Социологи провели исследования поколения миллениалов - людей, родившихся в период с 1982 по 2000 год. Оказалось, что нынешняя молодежь кардинально отличается от предыдущего поколения.Первое отличие – миллениалы употребляют гораздо меньше алкоголя, у них наблюдается радикальное падение интереса к спиртным напиткам. То же самое касается и сигарет. Новое поколение больше внимания уделяет спорту, и вообще следит за здоровьем.Открытием стал тот факт, что миллениалы намного больше читают, посещают больше культурных и образовательных мероприятий.Однако у них есть и свои недостатки - они совершенно не стремятся взрослеть, устраиваться на работу, заводить семью. Миллениалы много времени проводят в интернете и среди них наблюдается падение религиозных ценностей, которые им стали заменять материально-эгоистические воззрения.