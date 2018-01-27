Пикап Ram 1500 2019 года получил люксовую версию Laramie Longhorn

Пикап Ram 1500 Laramie Longhorn получил хромированную решётку радиатора и полностью светодиодная передняя оптика. Кузов автомобиля выполнен в двухцветной контрастной отделке, а колёсные диски из легкосплавного метала предложены на выбор клиентам диаметром 20 и 22 дюйма.Салон автомобиля имеет отделку из кожи с декоративной отделкой из дерева, а также имеются сатиновые вставки и гравировки с названием особой серии. В оснащение пикапа Ram 1500 Laramie Longhorn входят сиденья с вентиляцией и обогревом, точка доступа Wi-Fi, мультимедийная система Uconnect с 12-дюймовым дисплеем.В качестве силовой установки «топовой» модификации Ram 1500 выступает двигатель HEMI V8 объёмом 5,7 литра производительностью 395 лошадиных сил.