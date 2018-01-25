Kia Cadenza 2018 года получит панорамный люк в пакете Luxury

Ранее панорамный люк предлагался в списке отдельных опций по цене 1000 долларов. Крупная стеклянная крыша Kia Cadenza по-прежнему считается стандартной по технологии и ограниченной по размерам. Модель 2017 года получила техотделку светодиодами среднего уровня, данная опция останется и в модификации 2018 года.Стоимость автомобиля Kia Cadenza 2018 модельного года составляет 40,19 тысяч долларов. Данная модель оснащена многими современными роскошными функциями, которые привлекают покупателей в своём сегменте. В частности, это панорамный люк, аудиосистема Harman/Kardon с двенадцатью динамиками и сенсорный дисплей диагональю 8 дюймов.В стандартную комплектацию Kia Cadenza 2018 года входят все активные технологии безопасности.