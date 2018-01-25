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Игорь Николаев и Владимир Пресняков познакомили своих деток
Знаменитые исполнители Игорь Николаев, которому 58 лет и Владимир Пресняков, которому 49 лет решили познакомить своих малышей. А в доказательство этому Николаев опубликовал на просторах интернета на обозрение публики соответствующий фотоснимок.

Игорь Николаев и Владимир Пресняков познакомили своих деток


На данном фото, фанаты увидели двух исполнителей, на плечах которых сидели их детки. Певец сопроводил пост следующими словами: «Папы общаются, дети знакомятся. Никуся Николаева и Тёма Пресняков». Но поклонников стал интересовать следующий вопрос, где же, а точнее в каком месте и при каких обстоятельствах проходило данное знакомство. Внимательные пользователи допустили, что знакомство сына Преснякова и дочери Николаева могло произойти на торжестве у Игоря Николаева, которое проходило 17 января.

Поклонники пришли в восторг от этого фотоснимка и с умилением его пересматривали бесчисленное количество раз. Они писали, что это самое милое фото, а также называли снимок забавным и многие не могли обойти стороной факт юбки дочери на голове у Николаева. От просмотра фотографии они получили массу положительных эмоций и заряд позитива.

Фотоснимок за час собрал больше 7 тысяч лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:00
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