Игорь Николаев и Владимир Пресняков познакомили своих деток

На данном фото, фанаты увидели двух исполнителей, на плечах которых сидели их детки. Певец сопроводил пост следующими словами: «Папы общаются, дети знакомятся. Никуся Николаева и Тёма Пресняков». Но поклонников стал интересовать следующий вопрос, где же, а точнее в каком месте и при каких обстоятельствах проходило данное знакомство. Внимательные пользователи допустили, что знакомство сына Преснякова и дочери Николаева могло произойти на торжестве у Игоря Николаева, которое проходило 17 января.Поклонники пришли в восторг от этого фотоснимка и с умилением его пересматривали бесчисленное количество раз. Они писали, что это самое милое фото, а также называли снимок забавным и многие не могли обойти стороной факт юбки дочери на голове у Николаева. От просмотра фотографии они получили массу положительных эмоций и заряд позитива.Фотоснимок за час собрал больше 7 тысяч лайков.