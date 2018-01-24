В Украине выпускникам-2018 отменили экзамен по русскому языку

В Минобразования и науки убрали русский язык из перечня предметов на ЕГЭ, которые выпускники обычно могли выбрать среди других предметов и языков.Как поясняют эти новшества в центре оценивания качества образования, спрос на предмет "русский язык" был маленьким. И эта дисциплина – не исключение. Просто теперь он будет «на одной полке» с польским и другими языками, что также не включаются в ЕГЭ.Регистрироваться участники начинают с 6 февраля и заканчивают 19 марта. Выпускники сдают: украинский язык - обязательно, математика или история Украины - на выбор. Предмет же третьего экзамена можно выбрать из множества дисциплин.