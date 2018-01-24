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В Украине выпускникам-2018 отменили экзамен по русскому языку
Правительство Украины в нынешней учебном году отменяет экзамен по предмету "русский язык" на внешнем независимом тестировании.
В Украине выпускникам-2018 отменили экзамен по русскому языку


В Минобразования и науки убрали русский язык из перечня предметов на ЕГЭ, которые выпускники обычно могли выбрать среди других предметов и языков.

Как поясняют эти новшества в центре оценивания качества образования, спрос на предмет "русский язык" был маленьким. И эта дисциплина – не исключение. Просто теперь он будет «на одной полке» с польским и другими языками, что также не включаются в ЕГЭ.

Регистрироваться участники начинают с 6 февраля и заканчивают 19 марта. Выпускники сдают: украинский язык - обязательно, математика или история Украины - на выбор. Предмет же третьего экзамена можно выбрать из множества дисциплин.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:40
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