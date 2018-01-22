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Бизнесом Сергея Захарьяша заинтересовалась полиция
В Сети появились слухи о том, что Сергей Захарьяш оказался в центре скандала, связанного с финансовой пирамидой, одним из руководителей которой являлся.

Пирамида оказалась под угрозой, когда ею заинтересовались правоохранительные органы, в связи с чем Захарьяшу, конечно же, пришлось иметь с ними дело, что отвратительно сказалось на его репутации. В данный момент расследование деятельности белорусской организации продолжается и закончиться оно может печальными для бывшего участника проекта ТНТ последствиями.

Бизнесом Сергея Захарьяша заинтересовалась полиция

Прежде, как известно, Сергей и его девушка Лилия Четрару покинули телестройку, чтобы заняться собственным бизнесом. Впрочем, тогда не совсем было понятно, о каком именно предпринимательстве идёт речь, так как молодые люди не делились деталями, но говорили, что без денег за пределами реалити-шоу точно не останутся.

Сергей и Лилия, напомним, оказались за воротами после очередного голосования, чем сильно расстроили поклонников и удивили остальных зрителей. Некоторые фолловеры уверены, что их выгнали организаторы после отказа участвовать в свадебном конкурсе.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:54
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