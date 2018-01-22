Amazon открывает магазин без продавцов и кассы
Начиная с 22 января, любой желающий житель Сиэтла сможет зайти в первый в мире магазин без продавцов и касс от Amazon Go. Напомним, что онлайн-ритейлер проводил многочисленные тестирования на протяжении года данного проекта.
Всё это время сотрудники компании имитировали покупки в магазине без касс и продавцов. Теперь пришло время показать его общественности, и с завтрашнего дня магазин откроется для всех покупателей Сиэтла. Чтобы войти в магазин покупатель должен приложить свой телефон к турникету, а дальше совершать привычные покупки.
Вся система будет основываться на компьютерном зрении, которое и будет следить за тем, что именно берет покупатель с полки. Затем покупатель просто будет выходить из магазина, а с его счета спишется сумма денег на которую он купил товар.
Всё это время сотрудники компании имитировали покупки в магазине без касс и продавцов. Теперь пришло время показать его общественности, и с завтрашнего дня магазин откроется для всех покупателей Сиэтла. Чтобы войти в магазин покупатель должен приложить свой телефон к турникету, а дальше совершать привычные покупки.
Вся система будет основываться на компьютерном зрении, которое и будет следить за тем, что именно берет покупатель с полки. Затем покупатель просто будет выходить из магазина, а с его счета спишется сумма денег на которую он купил товар.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:30