Amazon открывает магазин без продавцов и кассы

Всё это время сотрудники компании имитировали покупки в магазине без касс и продавцов. Теперь пришло время показать его общественности, и с завтрашнего дня магазин откроется для всех покупателей Сиэтла. Чтобы войти в магазин покупатель должен приложить свой телефон к турникету, а дальше совершать привычные покупки.Вся система будет основываться на компьютерном зрении, которое и будет следить за тем, что именно берет покупатель с полки. Затем покупатель просто будет выходить из магазина, а с его счета спишется сумма денег на которую он купил товар.