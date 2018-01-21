АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Северные бесы: Икотка всегда считалась неизлечимой болезнью и возникала после подселения темной сущности
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Названы имена тех, кто заменит главных героев сериала "Корона"
Сериал Корона получила достаточно высокие рейтинги, и добрался до окончания второго сезона. Сериал рассказывает о жизни британской монаршей семьи с момента правления Елизаветы II. Клер Фой, которая играла роль королевы, завершила свое участие в сериале и передала эстаферу Оливии Колман, закончившую работу в «Убийстве на пляже». Эта информация стала известна в конце 2017 года.

Вероятнее всего, что Мэтт Смит, который играл принца Филиппа, также покинет сериал, а заменит его один из возможных претендентов, его имя опубликовал в своем твиттере журналист Баз Бамигбойем. Этим претендентом стал Пол Бетанни, который снялся в фильме «Первый мститель».

А издание The Independent опубликовало информацию, что Ванессу Кирби, сыгравшую принцессу Маргарет заменит Хелена Бонем Картер. Пока точно подтверждения о продлениии сериала на третий и четвертый сезон нет, но вероятность того, что дорогостоящий сериал с высокими рейтингами закроют, очень мала.
Названы имена тех, кто заменит главных героев сериала "Корона"

Один из продюсеров сериала Питер Морган рассказал, что замена актеров необходима, чтобы люди, выполняющие главные роли могли принести собственную усталость и эмоции, которые переживают люди в 50 лет.
Общество / Культура
Добавил: Oleneva Вчера, 19:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ZTE Axon 7 получит новую версию ОС Android Oreo
Игра о затонувшей подлодке "Курск" будет иметь
В Instagram появится новая функция отслеживания
Стивен Кинг предложил новую идею для сериала
Физики Китая разрабатывают спутниковый «квантовый
Никита Джигурда решил оставить старших детей без
Просмотреть все новости