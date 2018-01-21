Названы имена тех, кто заменит главных героев сериала "Корона"
Сериал Корона получила достаточно высокие рейтинги, и добрался до окончания второго сезона. Сериал рассказывает о жизни британской монаршей семьи с момента правления Елизаветы II. Клер Фой, которая играла роль королевы, завершила свое участие в сериале и передала эстаферу Оливии Колман, закончившую работу в «Убийстве на пляже». Эта информация стала известна в конце 2017 года.
Вероятнее всего, что Мэтт Смит, который играл принца Филиппа, также покинет сериал, а заменит его один из возможных претендентов, его имя опубликовал в своем твиттере журналист Баз Бамигбойем. Этим претендентом стал Пол Бетанни, который снялся в фильме «Первый мститель».
А издание The Independent опубликовало информацию, что Ванессу Кирби, сыгравшую принцессу Маргарет заменит Хелена Бонем Картер. Пока точно подтверждения о продлениии сериала на третий и четвертый сезон нет, но вероятность того, что дорогостоящий сериал с высокими рейтингами закроют, очень мала.
Один из продюсеров сериала Питер Морган рассказал, что замена актеров необходима, чтобы люди, выполняющие главные роли могли принести собственную усталость и эмоции, которые переживают люди в 50 лет.
Вероятнее всего, что Мэтт Смит, который играл принца Филиппа, также покинет сериал, а заменит его один из возможных претендентов, его имя опубликовал в своем твиттере журналист Баз Бамигбойем. Этим претендентом стал Пол Бетанни, который снялся в фильме «Первый мститель».
А издание The Independent опубликовало информацию, что Ванессу Кирби, сыгравшую принцессу Маргарет заменит Хелена Бонем Картер. Пока точно подтверждения о продлениии сериала на третий и четвертый сезон нет, но вероятность того, что дорогостоящий сериал с высокими рейтингами закроют, очень мала.
Один из продюсеров сериала Питер Морган рассказал, что замена актеров необходима, чтобы люди, выполняющие главные роли могли принести собственную усталость и эмоции, которые переживают люди в 50 лет.