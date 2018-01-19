В минуту своего рождения Алексей Воробьев всегда слушает песню Feeling Good

Популярному артисту, звезде российской эстрады – 30 лет. Подводя итоги прожитых лет певец поведал многочисленным фанатам о том, какая песня стала саунд-треком к его празднованиям дня рождения.Как оказалось, каждый день именин Алексей слушает незабываемый хит в исполнении Нины Симон «Feeling Good». Об этом певец написал на странице своего профиля в соцсети Instagram.Исполнитель опубликовал видеоролик, запечатлевший певца не только в день его рождения, но и в минуты, ровно в четыре минуты первого ночи артист «вспоминает» свое рождение под мировой хит. Это традиция, пишет Алексей, которой он неотступно придерживается вот уже много лет.Вполне возможно, что и сам артист в скором времени исполнит песню, которая станет международным шлягером.Публикация довольно быстро набрала множество просмотров, фолловеры артиста засыпали Алексея поздравлениями и пожеланиями новых достижений и успехов как в карьере, так и в личной жизни.