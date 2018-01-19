Рынок криптовалют продолжает восстанавливаться после резкого падения.

Проработать документ о криптовалютах в России на прошлой неделе поручил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, на данный момент ситуация находится на контроле Центробанка. После взлета курса bitcoin до отметки выше $20 тыс в конце ноября 2017 года и его падения ниже 10 тыс, теперь курс опять растет.Многие аналитики считают, что такая коррекция происходит под влиянием многих экономических факторов, в первую очередь из-за расследования финансовых органов США, которые стремятся раскрыть схемы вывода "грязных денег" из России. Они обещают в этом году обнародовать списки коррупционеров и криминальных лидеров, стоящих за этими криминальными схемами. Потому криповалюта с анонимными схемами транзакций наилучшим образом подходит для спасения денег и вывода их из США на безопасные счета.