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Chery выпустила новый кроссовер под брендом Jetour
Китайская компания Chery в январе презентует новый суббренд Jetour, предназначенный для домашнего рынка. Первым автомобилем нового суббренда Jetour станет кроссовер Х70.

Chery выпустила новый кроссовер под брендом Jetour


Отмечается, что китайскую компанию Chery в данном случае обвинить в плагиате не удастся, так как при создании новинки производители не копировали дизайн известных брендов. Кроссовер Jetour X70 получил габариты 4 720/1 900/1 695 мм, при колёсной базе 2 745 мм. Автомобиль будет предложен клиентам в 5-, 6- и 7-местном исполнении.

В качестве силовой установки нового кроссовера Jetour X70 выступит бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил. Информация о приводе и трансмиссии отсутствует.

В продаже кроссовер от нового бренда появится до конца текущего года.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:50
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