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Vernee показала тизер смартфона Active с флагманской конфигурацией
Руководителями развивающейся компании Vernee показан тизер смартфона Active, обладающего флагманской конфигурацией. Устройство расценивается в $279,9.

Vernee показала тизер смартфона Active с флагманской конфигурацией

Смартфон Vernee Active оснащается аккумулятором на 4200 мАч. В свою очередь высокий уровень работоспособности устройства объясняет функционирование Helio P25. На гаджет установлена ОС Android 7.1. Она через OTA может в будущем обновляться до ОС Adroid 8.1. В ходе проведения тестов заряд новой версии держался в течение нескольких дней. Имеется возможность активирования энергосберегающего режима и включения музыки либо соцсети на 3,5 дня.

Сотрудниками компании в Vernee Active установлен порт USB Type-C, технология быстрой зарядки, обеспечивающей полное заполнение аккумулятора за 130 минут до 100%. Покупатели для более легкого управления могут использовать смарт-ключ, который открывает контекстное меню. Устройство реализуют за 279,9 американских долларов.

Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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