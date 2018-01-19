Vernee показала тизер смартфона Active с флагманской конфигурацией

Смартфон Vernee Active оснащается аккумулятором на 4200 мАч. В свою очередь высокий уровень работоспособности устройства объясняет функционирование Helio P25. На гаджет установлена ОС Android 7.1. Она через OTA может в будущем обновляться до ОС Adroid 8.1. В ходе проведения тестов заряд новой версии держался в течение нескольких дней. Имеется возможность активирования энергосберегающего режима и включения музыки либо соцсети на 3,5 дня.Сотрудниками компании в Vernee Active установлен порт USB Type-C, технология быстрой зарядки, обеспечивающей полное заполнение аккумулятора за 130 минут до 100%. Покупатели для более легкого управления могут использовать смарт-ключ, который открывает контекстное меню. Устройство реализуют за 279,9 американских долларов.