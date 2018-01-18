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Mercedes-Benz S-class получит 4,7-литровый двигатель
Mercedes-Benz S-class наделят 4,7-литровым двигателем. Премиальное авто в продажу поступит в начале лета этого года.

Mercedes-Benz S-class получит 4,7-литровый двигатель

Машину наделят мотором на 362 л.с., семиступенчатой МКПП. Авто получит также вариацию с автоматическим вариатором. Её стоимость больше на 20 000 долларов. Автобренд также собирается продолжить разработку электрокара S550e, который представили раньше. По словам представителей компании, транспортное средство будет работать на электрической тяге.

Особенностью модели будет активная подвеска, которая существенно понижает наклон авто при резких поворотах. Такая же технология будет применяться также в ранее описанной версии Mercedes-Benz S-class.

Особенностью транспортного средства является интерьер модели. Автомобиль получил большую торпеду со специальной панелью приборов, а также восьмидюймовым экраном. За безопасность пользователей ответственна система безопасности на 3 отдельных подушки.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
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