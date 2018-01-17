Арай Чобанян ощущает прогресс в отношениях с Александрой Шевой

"Непонятное поведение Саши улучшается и нравится мне все больше. Вижу, что она поплыла - влюбилась в меня. Пока ещё не совсем любовь, но влюблённость у неё есть", - добавил Чобанян в блоге.

Кроме того, Арай подтвердил предположения зрителей, принявшихся думать, что у него появились чувства к Александре, когда он неожиданно изъявил желание поучаствовать с ней в "Свадьбе на миллион", не побоявшись одержать победу в конкурсе, после которой придётся обручиться с девушкой.При этом Чобанян, по его словам, работает над Шевой, в частности, помогает ей избавляться от вредных привычек. Парень не хочет, чтобы она налегала на виноградный сок и вела себя слишком вызывающе. И Арай не сомневается, что результаты видны не только ему. Он также думает, что Александра по-настоящему влюблена в него.Прежде появились слухи, что Шева добровольно оставила "Дом-2", не получив взаимной любви от Чобаняна.