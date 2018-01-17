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В Красноярском крае в школу ворвался мужчина и начал избивать учителя
В школу Сосновоборска, что в Красноярском крае, ворвался неизвестный и на глазах учеников стал наносить удары учительнице.
В Красноярском крае в школу ворвался мужчина и начал избивать учителя


Инцидент произошел в местной гимназии. Попав на территорию учебного заведения вопреки пытавшейся остановить его вахтерше, неизвестный мужчина прямиком направился в нужный класс и прямо во время урока и на глазах изумленных и испуганных учеников принялся избивать учителя. А перед этим обругал весь класс матом.

Урок математики шел как раз в старшем классе, так что старшеклассники смогли отбить 44-летнюю учительницу от агрессора. После этого нападавший вышел из кабинета и хотел скрыться. Однако успеха попытка не принесла и мужчина был арестован подоспевшими росгвардейцами.

Как оказалось, нападавший был вовсе не неизвестным, а супругом пострадавшего учителя. Будучи пьяным и вспомнив бытовой конфликт с женой, он отправился разбираться в школу.

Сейчас подозреваемый задержан. А администрация школы получила от правоохранителей предписание об усилении мер безопасности.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:04
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