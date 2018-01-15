Лавров: РФ уважает целостность Украины в границах, сложившихся после отделения Крыма
15 января 2018 года министр иностранных дел Лавров напомнил, что Россия «продолжает уважать целостность Украины». При этом министр отметил, что речь идёт о границах Украины, сложившихся после референдума на территории Крымского полуострова и воссоединения Крыма с РФ.
Глава внешнеполитического ведомства России 15 января затронул тему Украины и её территориальной целостности. Министр иностранных дел РФ заявил об уважительном отношении к целостности украинского государства, но тут же добавил «без учёта воссоединённого с Россией Крыма». Далее глава министерства подчеркнул, что возврат Крыма в «лоно РФ» не являлся нарушением Будапештского меморандума и то, что Россия не пыталась угрожать Украине ядерным оружием.
Министр Лавров напомнил о Минских соглашениях, в которых тема Крыма не поднималась. Россия и в дальнейшем, сказал министр РФ, будет приверженцем выполнения всех условий заключённых Минских соглашений, под которыми подписалась и украинская власть. Параллельно с этим документом, добавил Сергей Лавров, в отдельном заявлении Украина пообещала не поощрять неонацистские и расистские тенденции.
Глава внешнеполитического ведомства России 15 января затронул тему Украины и её территориальной целостности. Министр иностранных дел РФ заявил об уважительном отношении к целостности украинского государства, но тут же добавил «без учёта воссоединённого с Россией Крыма». Далее глава министерства подчеркнул, что возврат Крыма в «лоно РФ» не являлся нарушением Будапештского меморандума и то, что Россия не пыталась угрожать Украине ядерным оружием.
Министр Лавров напомнил о Минских соглашениях, в которых тема Крыма не поднималась. Россия и в дальнейшем, сказал министр РФ, будет приверженцем выполнения всех условий заключённых Минских соглашений, под которыми подписалась и украинская власть. Параллельно с этим документом, добавил Сергей Лавров, в отдельном заявлении Украина пообещала не поощрять неонацистские и расистские тенденции.
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Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 19:40