АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Невидимки вне своей воли: Некоторые люди действительно могут исчезнуть на время из-за действия особых облаков
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Норман Доманский неожиданно покинул "Дом-2"
Новенький участник "Дома-2" Норман Доманский уже покинул проект, сделав это по собственному желанию.

По предварительным данным, молодой человек ушёл за ворота после последнего голосования, в ходе которого реалити-шоу также оставили Лилия Четрару, Сергей Захарьяш и Кристина Раввинская, не угодившая организаторам тем, что рассказала о тайнах периметра, которые не следует знать зрителям.

Норман Доманский неожиданно покинул "Дом-2"

К слову, зрители не торопятся верить, что Доманский действительно отправился домой добровольно, и уже есть предположение, с которым согласны многие фолловеры.

Как известно, с появлением на "Доме-2" Доманский заявил, что собирается строить отношения с Александрой Черно, не так давно окончательно расставшейся с Иосифом Оганесняом. Но потом парень резко переключился на Дарью Андрееву. Вскоре стало известно, что у него есть ребёнок и жена.

По слухам, представителям телестройки не понравилось возможное стремление Нормана привести на проект свою семью, поэтому было принято решение просто избавиться от него.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:47
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мобильную версию YouTube будет добавлен режим
В Воронеже молодая девушка после предложения
Стало известно имя самой сексуальной дальнобойщицы
Стас Пьеха бросил употреблять алкоголь и
ИИ научился создавать мемы про жизнь хозяина
США вложили в историю изучения НЛО 20 миллионов
Просмотреть все новости