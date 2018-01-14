Норман Доманский неожиданно покинул "Дом-2"
Новенький участник "Дома-2" Норман Доманский уже покинул проект, сделав это по собственному желанию.
По предварительным данным, молодой человек ушёл за ворота после последнего голосования, в ходе которого реалити-шоу также оставили Лилия Четрару, Сергей Захарьяш и Кристина Раввинская, не угодившая организаторам тем, что рассказала о тайнах периметра, которые не следует знать зрителям.
К слову, зрители не торопятся верить, что Доманский действительно отправился домой добровольно, и уже есть предположение, с которым согласны многие фолловеры.
Как известно, с появлением на "Доме-2" Доманский заявил, что собирается строить отношения с Александрой Черно, не так давно окончательно расставшейся с Иосифом Оганесняом. Но потом парень резко переключился на Дарью Андрееву. Вскоре стало известно, что у него есть ребёнок и жена.
По слухам, представителям телестройки не понравилось возможное стремление Нормана привести на проект свою семью, поэтому было принято решение просто избавиться от него.
По предварительным данным, молодой человек ушёл за ворота после последнего голосования, в ходе которого реалити-шоу также оставили Лилия Четрару, Сергей Захарьяш и Кристина Раввинская, не угодившая организаторам тем, что рассказала о тайнах периметра, которые не следует знать зрителям.
К слову, зрители не торопятся верить, что Доманский действительно отправился домой добровольно, и уже есть предположение, с которым согласны многие фолловеры.
Как известно, с появлением на "Доме-2" Доманский заявил, что собирается строить отношения с Александрой Черно, не так давно окончательно расставшейся с Иосифом Оганесняом. Но потом парень резко переключился на Дарью Андрееву. Вскоре стало известно, что у него есть ребёнок и жена.
По слухам, представителям телестройки не понравилось возможное стремление Нормана привести на проект свою семью, поэтому было принято решение просто избавиться от него.