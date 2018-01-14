Норман Доманский неожиданно покинул "Дом-2"

По предварительным данным, молодой человек ушёл за ворота после последнего голосования, в ходе которого реалити-шоу также оставили Лилия Четрару, Сергей Захарьяш и Кристина Раввинская, не угодившая организаторам тем, что рассказала о тайнах периметра, которые не следует знать зрителям.К слову, зрители не торопятся верить, что Доманский действительно отправился домой добровольно, и уже есть предположение, с которым согласны многие фолловеры.Как известно, с появлением на "Доме-2" Доманский заявил, что собирается строить отношения с Александрой Черно, не так давно окончательно расставшейся с Иосифом Оганесняом. Но потом парень резко переключился на Дарью Андрееву. Вскоре стало известно, что у него есть ребёнок и жена.По слухам, представителям телестройки не понравилось возможное стремление Нормана привести на проект свою семью, поэтому было принято решение просто избавиться от него.