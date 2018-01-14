Ирина Безрукова поведала о том, как ударила по лицу режиссера

Скандал, который появился на Западе после нареканий на кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах, все никак не утихнет. В этих выяснениях отношений без конца появляются новые люди. А в это время в России актерское объединение не спешит сообщать все секреты взаимоотношений на съемочной площадке. И, как стало понятно, на это есть свои причины.Хочется отметить, что российские актрисы, судя по всему, сильные духом и без проблем смогут за себя постоять. Бывшая супруга Сергея Безрукого Ирина как-то заявила, что в ее жизни был случай, когда мужчина допустил грязные намеки в ее адрес. Но женщина не растерялась, и обидчик получил по заслугам, а если быть точным, то удар по голове.Также Ирина сказала, что мужчина понял, что перегнул палку и больше к этому вопросу они не возвращались. И даже продолжили заниматься работой, как будто ничего и не было. Ведь на работе они, прежде всего сотрудники. Имя коллеги обидчика Безрукова предпочла оставить в тайне.