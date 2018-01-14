Ирина Безрукова поведала о том, как ударила по лицу режиссера
Российская актриса театра и кино Ирина Безрукова поделилась со всеми историей о том, как однажды к ней приставал режиссер прям на съемочной площадке. Для того чтобы успокоить его, она вынуждена была ударить его по лицу. Такой случай у актрисы был единичный.
Скандал, который появился на Западе после нареканий на кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах, все никак не утихнет. В этих выяснениях отношений без конца появляются новые люди. А в это время в России актерское объединение не спешит сообщать все секреты взаимоотношений на съемочной площадке. И, как стало понятно, на это есть свои причины.
Хочется отметить, что российские актрисы, судя по всему, сильные духом и без проблем смогут за себя постоять. Бывшая супруга Сергея Безрукого Ирина как-то заявила, что в ее жизни был случай, когда мужчина допустил грязные намеки в ее адрес. Но женщина не растерялась, и обидчик получил по заслугам, а если быть точным, то удар по голове.
Также Ирина сказала, что мужчина понял, что перегнул палку и больше к этому вопросу они не возвращались. И даже продолжили заниматься работой, как будто ничего и не было. Ведь на работе они, прежде всего сотрудники. Имя коллеги обидчика Безрукова предпочла оставить в тайне.
Скандал, который появился на Западе после нареканий на кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах, все никак не утихнет. В этих выяснениях отношений без конца появляются новые люди. А в это время в России актерское объединение не спешит сообщать все секреты взаимоотношений на съемочной площадке. И, как стало понятно, на это есть свои причины.
Хочется отметить, что российские актрисы, судя по всему, сильные духом и без проблем смогут за себя постоять. Бывшая супруга Сергея Безрукого Ирина как-то заявила, что в ее жизни был случай, когда мужчина допустил грязные намеки в ее адрес. Но женщина не растерялась, и обидчик получил по заслугам, а если быть точным, то удар по голове.
Также Ирина сказала, что мужчина понял, что перегнул палку и больше к этому вопросу они не возвращались. И даже продолжили заниматься работой, как будто ничего и не было. Ведь на работе они, прежде всего сотрудники. Имя коллеги обидчика Безрукова предпочла оставить в тайне.