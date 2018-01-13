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Арай Чобанян поразил Сеть желанием участвовать в "Свадьбе на миллион"
Участник "Дома-2" Арай Чобанян неожиданно согласился участвовать в свадебном конкурсе, и теперь зрители не могут понять, с какой стати молодой человек, который даже и не думал становиться мужем Александры Шевы, в данный момент не боится победить в "Свадьбе на миллион".

Как известно, долгое время Арай говорил, что не считает Александру своей возлюбленной. Парень называл её обычной партнёршей для "волшебства". Впрочем, брюнетка не была против такого расположения дел и с радостью проводила время с загорелым красавцем. К слову, вместе они и сейчас, только мнение Чобаняна о Шеве, кажется, круто поменялось.

Арай Чобанян поразил Сеть желанием участвовать в "Свадьбе на миллион"

Если прежде Арай говорил, что ни друзья, ни родные не смогут принять Александру как его невесту, учитывая разгульную репутацию девушки, то теперь житель "Острова любви" готов жениться на ней в любое время. И будь это не так, Чобанян, наверное, не стал бы соглашаться на участие в конкурсе.

Но нашлись среди зрителей и те, кто считает, что Арай просто не сомневается в своём поражении в "Свадьбе на миллион", в связи с чем так легко согласился быть привлечённым к конкурсу.

Прежде, напомним, Чобанян и Шева без труда помирились после ссоры, чтобы пожить в новой вилле.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:19
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