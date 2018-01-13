Арай Чобанян поразил Сеть желанием участвовать в "Свадьбе на миллион"

Как известно, долгое время Арай говорил, что не считает Александру своей возлюбленной. Парень называл её обычной партнёршей для "волшебства". Впрочем, брюнетка не была против такого расположения дел и с радостью проводила время с загорелым красавцем. К слову, вместе они и сейчас, только мнение Чобаняна о Шеве, кажется, круто поменялось.Если прежде Арай говорил, что ни друзья, ни родные не смогут принять Александру как его невесту, учитывая разгульную репутацию девушки, то теперь житель "Острова любви" готов жениться на ней в любое время. И будь это не так, Чобанян, наверное, не стал бы соглашаться на участие в конкурсе.Но нашлись среди зрителей и те, кто считает, что Арай просто не сомневается в своём поражении в "Свадьбе на миллион", в связи с чем так легко согласился быть привлечённым к конкурсу.Прежде, напомним, Чобанян и Шева без труда помирились после ссоры, чтобы пожить в новой вилле.